Дети ЛНР получили надежду на будущее
18 июля 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Благотворительный фонд «Я расту со спортом» открыл бесплатную школу Самбо в городке Первомайск под Луганском. Обстановка в ЛНР до сих пор нестабильна, люди уже привыкли к бомбежкам и выстрелам, но даже в таких условиях жизнь здесь продолжается. Школьники в видеообращении лично просили восстановить разрушенный во время боевых действий спортивный зал, желающих заниматься борьбой очень много.
Руководитель фонда Мирослав Смирнов рассказал нам, что он увидел в Первомайске, и что пережили местные жители.
– Почему вы решили открыть школу единоборств в Первомайске?
– Около года назад нам на почту пришел официальный запрос от 30-й школы города Первомайск с просьбой оборудовать спортивный зал профессиональным инвентарём для занятий единоборствами. Зал был в осколках от взорванных в десяти метрах от школы мин, стекла в дребезги, в стенах дыры. Вдобавок местные дети записали трогательное видеообращение – их просьбы я не смог игнорировать. Долго искал возможности, но все потенциальные спонсоры, которых я находил, поначалу соглашались помочь, а в конечном итоге пропадали. Это било по рукам. Ребятишки ждали, все были обнадежены, но «чуда» никак не случалось.
Проблему решила отчасти курьезная встреча с Вячеславом Тимошенко, основателем керченского клуба по Самбо «СЛАВА». Мы познакомились при весьма странных обстоятельствах. Я хотел открыть спортивную школу на базе детского дома в Крыму, но оказалось, что там уже существует клуб «СЛАВА», где бесплатно занимаются дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. У меня был закуплен спортивный инвентарь под зал в детском доме, но не было смысла открывать здесь еще одну школу. Мы созвонились с Вячеславом, обсудили ситуацию и приняли совместное решение этот инвентарь направить в Первомайск, как раз и зал совпадал по размерам. Но это оказалось не так просто: инвентарь лежал на таможне 4 месяца, потому что структуры, которые занимались перевозкой, не могли найти способа переправить груз. Мы обращались за помощью и в правоохранительные органы, и в МЧС, и в братство «Ночных волков», но все попытки оказывались тщетными. В конечном итоге я связался с девушкой из проекта «Волонтер», она заполнила все документы как следует и буквально спасла положение - перевести инвентарь все-таки удалось. В общем, сложности были на каждом шагу, но теперь у нас есть понимание того, как работать с этой республикой.
– Насколько сложна обстановка в ЛНР?
– Еще 3 года назад ситуация была очень ожесточенной, там буквально искореняли народ, долгое время усиленно бомбили. И такая обстановка, к сожалению, стала обыденностью. Когда я впервые приехал в тридцатую школу, меня проводили на 3 этаж и показали границу, буквально в 4-5 километров, где располагаются войска. В неделю, по словам местных жителей, сюда прилетает по 3-4 разрушительный снаряда – это может случиться в любое время суток, рано утром, ночью, днём, когда люди идут в магазин, больницу, школу, той стороне все равно. Один такой снаряд может положить целый пролёт пятиэтажного дома. Сам видел по всему городу повсюду разрушения и дыры от осколков.
Из-за всего этого люди в Луганске живут в постоянном, но уже привычном напряжении. Если раньше, когда был слышны выстрелы или свист снарядов, все прятались в подвалах, то теперь просто ложатся на землю и ждут, когда станет тихо. После взрывов кто-то может и не подняться, но выхода пока нет. Во время чемпионата мира по футболу было чуть поспокойнее. Хотя иллюзий никто не питает: даже в администрации Первомайска ждут возобновления бомбежек, все понимают, что украинской стороне невыгодно прекращать огонь.
– А что происходит в школе? Как дети переживают происходящее?
– Когда мне провели экскурсию по школе, я пришел в ужас: все стены в дырах, осколках, техника украдена, мебель сломана, но самое страшное оказалось не это. Меня отвели в бомбоубежище, где во время бомбежек прятались дети. Однажды в этом подвале они прожили три месяца! У них не было электричества, почти не было еды и воды. Есть готовили на улице: разводили костер, а потом бегали к нему из укрытия, чтобы перемешивать. Постоянно находиться у костра еще опасней: в любую минуту могли убить.
Честное слово, я восхищаюсь мужеством этих людей! Учителя, родители, дети своими силами восстанавливают школу и не теряют веру в лучшее. Ребятишки там очень взрослые, они видели, как умирают люди, переносили трупы знакомых, родных, видели, как гранаты разносят здания... Это просто невыносимо!
Директор школы рассказывала мне, как однажды побежала домой, когда началась бомбежка. Её внуки заперлись в туалете, она открывает дверь, а старший поднимает на неё глаза и говорит: «Бабушка, за что нам это? Почему нас хотят убить, что мы сделали?». Она только и смогла ответить: «надо перетерпеть сынок, надо перетерпеть». И они терпят. Я не могу представить, какая сила духа у этих людей!
– Как дети отреагировали на открытие школы единоборств?
– Несмотря на тот кошмар, который там происходит, нам устроили настоящее торжество. Встречали хлебом-солью, ребята выстроились в ряд и пели песни. Меня так тепло никогда не принимали. Ко мне подходили родители, люди из администрации, директор школы и говорили: «Мирослав, Вы посмотрите на этих радостных, смеющихся детей, посмотрите какие они счастливые, Вы знаете, как это дорого у нас стоит. Эти дети уже пролили столько слёз, когда видишь на их лице улыбку, это вселяет надежду на будущее».
Я думаю, это самое важное, меня тронули эти слова, я никогда не слышал столько слов благодарности в свой адрес. Я видел, как взрослые мужчины, чьи-то отцы смотрят на ребятишек и плачут от радости.
-Какие ваши дальнейшие планы на ЛНР?
Конечно я и дальше намерен помогать этим честным, искренним людям. В городах практически на нулевом уровне развивается спорт. Ребят, слоняющихся без дела, много, альтернатив у них нет. Я уже ищу новые возможности чтобы восстанавливать и оборудовать спортивным инвентарем, в первую очередь, спортивные залы в школах, так как там сконцентрировано максимальное количество ребят. Тренеры там есть, трудовые ставки - тоже решаемо. Нужны просто средства чтобы покупать необходимый спортивный инвентарь.
От редакции: Мы считаем, что Мирослав Смирнов и фонд «Я расту со спортом» делают огромное дело! Они по всей России уже оборудовали инвентарём 48 спортивных залов в основном в детских домах и открыли в них бесплатные школы единоборств. Они же обеспечивают ставки тренерам, новую экипировку детям, поездки на соревнования и спортивные лагеря. За 3 года создали возможность бесплатно заниматься единоборствами нескольким тысячам детей.
Редакция «АН» вместе со спортивно-патриотическим клубом единоборств «Слава» тоже будут реализовывать социально-гуманитарные проекты в ЛНР и ДНР. И пусть политические реалии не позволяют россиянам защищать граждан этих республик военным путем, мы окажем любую другую помощь и поддержку.
Дорогие наши читатели, вы так же можете присоединиться к этому доброму делу, вот Контакты Фонда: тел.8497403900 89778669936 Почта: bf-yars@mail.ru сайт: ярастусоспортом.рф
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес