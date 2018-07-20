Украина нашла способ, как не допустить строительство «Северного потока-2»

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман придумала своеобразный способ заморозки строительства газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию в обход украинской территории. Путин назвал Трампу условие продолжения транзита газа через Украину

Герман считает, что необходимы досрочные парламентские выборы для избрания «вменяемых людей», а также возврат отношений с Россией «в разумное русло». Для остановки строительства газопровода нужен компромисс с Москвой, а нынешний парламент на это не способен.

Министр энергетики России Александр Новак раскритиковал законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2», который предложил американский сенатор от штата Вайоминг Джон Барассо.