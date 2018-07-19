Отказавшиеся разоружаться иностранные наемники Киева взбунтовались в Донбассе

Иностранные наемники, принимающие участие в силовой операции Киева в Донбассе, подняли бунт против командования Вооруженных сил Украины. Такая информация оказалась в распоряжении ополченцев ЛНР.

В Народной милиции самопровозглашенной республики рассказали, что иностранные военнослужащие отказались выполнять приказ, в соответствии с которым они должны были покинуть зону конфликта. Наемники, среди которых замечены поляки, прибалты, хорваты, грузины и крымские татары, не стали разоружаться. За последние дни они неоднократно обстреливали позиции защитников ЛНР с провокационными целями, пишет «Русская весна».

Ранее сообщалось, что ряды украинской армии массово покидают офицеры. В заметке, опубликованной в блогосфере, говорится о том, что профессиональные военные отказываются воевать по разным причинам. Среди них нежелание стрелять в своих соотечественников, недовольство жалованьем и условиями службы.