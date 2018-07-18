Названа причина массового отказа офицеров ВСУ воевать с ополченцами Донбасса

Офицеры соединений Вооруженных сил Украины, задействованных в военной операции Киева в Донбассе, массово отказываются воевать с ополченцами народных республик. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в блогосфере.

Канал «Общеполитика» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в рядах ВСУ зафиксирован большой недокомплект. Офицеры уходят из украинской армии по разным причинам, отмечают авторы канала. Среди этих причин нежелание стрелять в своих соотечественников, недовольство жалованьем и некомфортными условиями службы.

Боевые действия в Донбассе между сторонниками независимости региона и подразделениями ВСУ продолжаются пятый год. Ранее в среду сообщалось, что на окраинах столицы ДНР произошли ожесточенные бои с применением крупнокалиберных пулеметов. Такую информацию разместили в соцсетях жители Донецка.