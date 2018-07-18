Жители Донецка сообщили подробности ожесточенных боев на окраинах столицы ДНР

На окраинах Донецка вечером в минувший понедельник произошли ожесточенные боестолкновения. Об этом в социальных сетях сообщили жители столицы самопровозглашенной ДНР.

Из постов горожан следует, что перестрелка была зафиксирована в районе поселков Красный Партизан и Трудовские, а также села Спартак. В ходе боя противоборствующие стороны использовали крупнокалиберные пулеметы. Также в информации, выложенной дончанами, говорится о мощных взрывах, которые были слышны в центре столицы народной республики.

Еще два взрыва большой силы произошли в районе Донецка утром того же дня. О них в интернете написали жители Макеевки.

Вооруженный конфликт на востоке Украины между армией страны и ополченцами продолжается пятый год. Ранее в среду сообщалось, что киевские силовики пообещали отомстить России, которая якобы разожгла это противостояние.