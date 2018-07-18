В командовании украинской армии рассказали о планах отомстить России
18 июля 2018, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
Украина отомстит Российской Федерации за то, что та якобы спровоцировала вооруженный конфликт в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил Сергей Наев, командующий силовой операцией Киева в регионе.
Генерал-лейтенанта процитировало информационное агентство «Новороссия». Наев подчеркнул, что украинцы в настоящий момент являются злейшими врагами российского государства и намерены ему мстить.
Кроме того, военный ответил на вопрос журналистов о том, сколько еще времени будут продолжаться боевые действия в Донбассе. По мнению Сергея Наева, существует большая вероятность, что противостояние закончится в обозримом будущем.
Конфликт на востоке Украины между армией страны и ополченцами ДНР и ЛНР начался весной 2014 года. Официальный Киев неоднократно обвинял Россию в прямой военной помощи подразделениям самопровозглашенных республик, в Москве данные утверждения опровергают.
Ранее в среду сообщалось, что ополченцы ДНР сняли на видео последствия ракетной атаки противника по городу Докучаевску.
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