В командовании украинской армии рассказали о планах отомстить России

Украина отомстит Российской Федерации за то, что та якобы спровоцировала вооруженный конфликт в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил Сергей Наев, командующий силовой операцией Киева в регионе.

Генерал-лейтенанта процитировало информационное агентство «Новороссия». Наев подчеркнул, что украинцы в настоящий момент являются злейшими врагами российского государства и намерены ему мстить.

Кроме того, военный ответил на вопрос журналистов о том, сколько еще времени будут продолжаться боевые действия в Донбассе. По мнению Сергея Наева, существует большая вероятность, что противостояние закончится в обозримом будущем.

Конфликт на востоке Украины между армией страны и ополченцами ДНР и ЛНР начался весной 2014 года. Официальный Киев неоднократно обвинял Россию в прямой военной помощи подразделениям самопровозглашенных республик, в Москве данные утверждения опровергают.

Ранее в среду сообщалось, что ополченцы ДНР сняли на видео последствия ракетной атаки противника по городу Докучаевску.