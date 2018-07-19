Трамп назвал Путина «ответственным» за вмешательство России в выборы США

Президент США Дональд Трамп в новом интервью после саммита в Хельсинки назвал президента РФ Владимира Путина «ответственным» за вмешательство России в американские выборы в 2016 году. Саммит в Хельсинки: «победитель» Путин и «предатель» Трамп

В интервью телеканалу CBS Трамп ответил на вопрос о вмешательстве России в выборы президента США.

Глава Белого дома подчеркнул, что Путин «персонально несёт ответственность» за «вмешательство России» в американские выборы, так как он руководит страной, которую в этом подозревают, - передаёт RT.

«Да. Потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране», — пояснил Трамп.

Днём ранее, тем не менее, Дональд Трамп говорил, что не хочет считать Россию своим противником.

Прошедшую в Хельсинки встречу Владимира Путина и Дональда Трампа политические круги России и США восприняли абсолютно по-разному. У нас – с осторожным оптимизмом, а за океаном – с истерикой.