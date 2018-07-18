Трамп объяснил, почему не считает Россию своим противником

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему не хочет считать РФ своим противником. Пояснения политик дал в беседе с журналистами, которые спросили, является ли Россия главным соперником США.

Трамп подчеркнул, что Российская Федерация в настоящий момент располагает сильной армией, однако экономика страны значительно меньше, чем у Китая. Именно поэтому президент США не хочет использовать слово "противник" по отношению к РФ, передает телеканал Fox News.

Американский президент убежден, что можно эффективно работать вместе с Москвой. Кроме того, Дональд Трамп выразил убеждение в том, что Россия и Штаты имеют возможность жить в мире и согласии.