Западные СМИ сообщили об «измене» Трампа Америке на переговорах с Путиным
17 июля 2018, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
Западные СМИ раскритиковали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который накануне провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Недовольство журналистов вызвал уклончивый ответ главы Белого дома на вопрос о «вмешательстве» Москвы в американские выборы.
Канадская газета The Globe and Mail назвала поведение Трампа госизменой. Автор издания счел, что политик публично опроверг заявления разведки США о «влиянии России» на исход голосования.
Схожее мнение высказано в материале, появившемся на сайте американского телеканала CNBC. Там говорится, что Дональд Трамп отстаивал на «шокирующей» встрече с Владимиром Путиным личные интересы, а не интересы США.
Американские силовые структуры обвиняют российские спецслужбы во «вмешательстве» в состоявшиеся осенью 2016 года выборы главы государства, в Москве данные утверждения опровергают. Трамп на прошедших в подельник переговорах с Путиным заявил, что президентская кампания была честной. Расследования обвинений в сговоре с РФ глава Белого дома назвал катастрофой.
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