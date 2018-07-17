Западные СМИ сообщили об «измене» Трампа Америке на переговорах с Путиным

Западные СМИ раскритиковали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который накануне провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Недовольство журналистов вызвал уклончивый ответ главы Белого дома на вопрос о «вмешательстве» Москвы в американские выборы.

Канадская газета The Globe and Mail назвала поведение Трампа госизменой. Автор издания счел, что политик публично опроверг заявления разведки США о «влиянии России» на исход голосования.

Схожее мнение высказано в материале, появившемся на сайте американского телеканала CNBC. Там говорится, что Дональд Трамп отстаивал на «шокирующей» встрече с Владимиром Путиным личные интересы, а не интересы США.

Американские силовые структуры обвиняют российские спецслужбы во «вмешательстве» в состоявшиеся осенью 2016 года выборы главы государства, в Москве данные утверждения опровергают. Трамп на прошедших в подельник переговорах с Путиным заявил, что президентская кампания была честной. Расследования обвинений в сговоре с РФ глава Белого дома назвал катастрофой.