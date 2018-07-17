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Отец Меган Маркл уверен, что его дочь несчастлива в браке
17 июля 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Всего два месяца назад британский принц Гарри и бывшая американская актриса Меган Маркл поженились. Теперь отец новоявленной герцогини Томас Маркл утверждает, что его дочь несчастлива в браке.
На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл родственников со стороны невесты было очень мало. В частности, отец невесты Томас Маркл за несколько дней до королевской свадьбы попал в больницу с сердечным приступом и не смог присутствовать на торжественной церемонии. Теперь же он направо и налево раздает интервью, в которых утверждает, что его ненаглядная улыбчивая дочурка несчастлива, будучи замужем за принцем.
«По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурная улыбка. Это выстраданная улыбка. Возможно, у нее было просто несколько трудных дней, но я беспокоюсь. Мне кажется, все слишком на нее давят. Ей пришлось заплатить высокую цену, чтобы выйти замуж за принца и войти в эту семью», - рассказал Томас Маркл в очередном интервью.
Неизвестно, много ли правды в словах обеспокоенного родителя, поскольку теперь он видит дочь лишь по телевизору. А она, как поговаривают, очень сердится на отца за эти интервью, сообщает «Телепрограмма».
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