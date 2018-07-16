ЛНР: ВСУ сформировали снайперские отряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят планы по наращиванию группировки снайперов в Донбассе. Уже было создано четыре сводных снайперских отряда. Каждый из них насчитывает от 20 до 25 человек.

Об этом сообщает начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, подготовка снайперов завершится в декабре. Одной из задач украинских снайперов станет провокационный огонь по территориям республик Донбасса. Артиллерию и минометы для этого использовать становится все сложнее, так как наблюдатели миссии ОБСЕ постоянно контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Киев нашел выход из положения, будет использовать большее количество снайперов.