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Финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

15 июля 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
Globallookpress.com

Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу накануне их саммита в Хельсинки. Текст приведен на трех языках.

Авторы публикации – сотрудники газеты Helsingin Sanomat, журналист-комментатор Саска Саарикоски и собкор издания в США Лаура Саарикоски, вспомнили предыдущие подобные встречи первых лиц сверхдержав в Хельсинки.

«Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой. Но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: «дух Хельсинки», - написали журналисты издания.

Однако в этот раз авторы открытого письма не взялись прогнозировать исход встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом они подчеркнули, что их встреча в Хельсинки на высшем уровне является важным событием, несмотря на все имеющиеся сложности в нынешних отношениях двух супердержав, поскольку от деградации этих отношений не выигрывает никто в мире.

Российско-американский саммит на высшем уровне состоится в Хельсинки 16 июля. Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает РИА Новости.

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