Эксперт оценил идею продавать в Крым воду из Днепра

Политолог Александр Форманчук прокомментировал идею экс-министра МВД Украины Анатолия Могилева продавать днепровскую воду в Крым как позитивную и обсуждаемую, но маловероятную в исполнении. На Украине родился очередной план "реинтеграции" Крыма

Ранее бывший министр внутренних дел Украины и экс-премьер правительства Крыма Анатолий Могилев заявил, что Украина могла бы продавать пресную воду из Днепра в Крым, вместо того чтобы бесцельно сбрасывать ее в Черное море.

Эксперт отметил неординарность позитивной позиции Могилева в реалиях уже практически начавшейся предвыборной кампании на Украине.

«Проблема есть, вопрос покупки воды можно обсуждать – при условии разумной цены. Тем более что выгода в результате реализации решения будет у обоих государств. Однако в условиях уже практически начавшейся предвыборной кампании на Украине такое решение маловероятно. В правящем классе на Украине доминирует точка зрения, что воду нельзя продавать ни при каких обстоятельствах», - сказал заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Ранее до 85% потребностей Крымского полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал. После возвращения Крыма в состав России Украина полностью перекрыла поставки воды из Днепра по каналу, сообщает РИА Новости.