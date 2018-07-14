Эксперт рассказал, помогут ли Украине французские вертолеты

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал подписанное правительством Украины соглашение с французской компанией о поставке в страну 55 вертолетов. Украина предпочитает зависеть от Франции, лишь бы не от России

Ранее пресс-служба украинского правительства сообщила, что правительство Украины заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов. На Украине рассчитывают использовать французские вертолеты для нужд Национальной полиции, пограничной службы, службы по чрезвычайным ситуациям и войск Национальной гвардии. Сумма контракта составила 555 миллионов евро.

«Это дополнительный долг, который Украина берет на свое обеспечение. И за него придется в перспективе платить украинскому народу. Уже сегодня украинское государство должно МВФ огромные деньги. Придется сюда добавить еще и эти 555 миллионов евро», - отметил Виктор Литовкин.

Эксперт также подчеркнул, что украинское правительство зря рассчитывает на то, что одними вертолетами сможет усилить украинскую армию. По словам эксперта, украинская оборонная промышленность лежит в развалинах, а ВСУ крайне истощены.

«Французы в виде спонсорской помощи решили дать Украине вертолеты. Но ведь профессионально подготовленных специалистов для их эксплуатации и обслуживания на Украине тоже нет. Так что одни вертолеты проблему не решат. Нужно комплексное обеспечение авиационной техникой», - приводит мнение эксперта RT.