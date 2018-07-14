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Эксперт рассказал, помогут ли Украине французские вертолеты
14 июля 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал подписанное правительством Украины соглашение с французской компанией о поставке в страну 55 вертолетов.
Ранее пресс-служба украинского правительства сообщила, что правительство Украины заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов. На Украине рассчитывают использовать французские вертолеты для нужд Национальной полиции, пограничной службы, службы по чрезвычайным ситуациям и войск Национальной гвардии. Сумма контракта составила 555 миллионов евро.
«Это дополнительный долг, который Украина берет на свое обеспечение. И за него придется в перспективе платить украинскому народу. Уже сегодня украинское государство должно МВФ огромные деньги. Придется сюда добавить еще и эти 555 миллионов евро», - отметил Виктор Литовкин.
Эксперт также подчеркнул, что украинское правительство зря рассчитывает на то, что одними вертолетами сможет усилить украинскую армию. По словам эксперта, украинская оборонная промышленность лежит в развалинах, а ВСУ крайне истощены.
«Французы в виде спонсорской помощи решили дать Украине вертолеты. Но ведь профессионально подготовленных специалистов для их эксплуатации и обслуживания на Украине тоже нет. Так что одни вертолеты проблему не решат. Нужно комплексное обеспечение авиационной техникой», - приводит мнение эксперта RT.
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