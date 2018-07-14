Опубликована запись выступления Порошенко перед пустым залом

Видеозапись выступления украинского президента Петра Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО опубликована на официальном канале Североатлантического альянса в сети. Украинское СМИ назвало провальным выступление Порошенко в Мюнхене

На совместном брифинге президента Украины Петра Порошенко с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в зале присутствовали буквально несколько человек, да и те – фотографы.

Тем не менее, Йенс Столтенберг поблагодарил Петра Порошенко за посещение саммита НАТО. Порошенко, в свою очередь, выразил благодарность за возможность выступить на этом мероприятии. «Это абсолютно четкое признание того, что Украина – важный элемент евроантлантической безопасности», - заявил он.

Фрагмент этого брифинга доступен также в официальном твиттере МИД РФ.

Порошенко уже не впервой выступать перед пустым залом на европейских мероприятиях. Ранее подобный же «жгучий интерес» у европейских политиков вызвало его выступление на мюнхенской конференции по безопасности, где он даже размахивал украинским флагом, чтобы привлечь внимание полупустого зала, ответившего на его пламенную речь вялыми аплодисментами.