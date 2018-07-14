К предстоящей встрече лидеров двух держав России и США в ресторане Kaffekievari в Хельсинки создали специально блюдо «Trumputin». Работники ресторана заявили, что оно не имеет никакого политического подтекста. Раскрыты подробности готовящейся встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Данное лакомство включает в себя одновременно и сладкое и солёное. Как сообщает Helsingin Uutiset, блюдо состоит из русского блинчика с красной рыбой, сметаной и луком. Рядом с ним лежит американский панкейк с ягодами и ванильным мороженым.

Владельцы ресторана заявили, что блюдо может остаться в меню после встречи двух президентов, при условии, что оно понравится посетителям, передаёт РИА Новости.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии.