В Финляндии появилось блюдо "Трампутин"
14 июля 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
К предстоящей встрече лидеров двух держав России и США в ресторане Kaffekievari в Хельсинки создали специально блюдо «Trumputin». Работники ресторана заявили, что оно не имеет никакого политического подтекста.
Данное лакомство включает в себя одновременно и сладкое и солёное. Как сообщает Helsingin Uutiset, блюдо состоит из русского блинчика с красной рыбой, сметаной и луком. Рядом с ним лежит американский панкейк с ягодами и ванильным мороженым.
Владельцы ресторана заявили, что блюдо может остаться в меню после встречи двух президентов, при условии, что оно понравится посетителям, передаёт РИА Новости.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии.
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