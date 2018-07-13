Число подписчиков Трампа в Twitter сократилось почти на полмиллиона человек

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лишился огромного количества подписчиков в социальной сети Twitter. Согласно последней информации, число его фолловеров сократилось на 400 тысяч.

Это произошло из-за недавней "чистки" Twitter от различных подозрительных аккаунтов, а также ботов, передает в пятницу портал URA.RU.

"Пострадал" не только действующий американский лидер. Бывший глава Штатов Барак Обама и вовсе остался без двух миллионов подписчиков. Рекорд, однако, побила известная во всем мире певица Кэти Перри, у которой "отняли" сразу три миллиона фолловеров.