Дональд Трамп посчитал действия со стороны Германии неприемлемыми из-за того, что они заключают газовую сделку с Россией. Лидер США раскритиковал государство, назвав её заложницей РФ.

Лидер США Дональд Трамп выступил с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом передаёт ТАСС.

Президент резко раскритиковал Германию, назвав при этом её заложницей России. «Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода», - заявил он. Трамп также упрекнул Германию в том, что она отдаёт «миллиарды долларов в сундуки России».

Глава Соединённых Штатов добавил, что Россия будет полностью контролировать Берлин. После строительства трубопровода более 70% поставок природного газы будет поступать из России.

Напомним, что Германия и Россия заявляли, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и лишен каких-либо политических мотивов.