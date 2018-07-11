МИД России даст ответ на высылку из Греции российских дипломатов

В МИД сообщили, что в аналогичных ситуациях по сложившейся практике следует зеркальный ответ. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва вышлет двух греческих дипломатов. Греция высылает российских дипломатов, но отношения портить не хочет

По его мнению, без такой ответной реакции невозможно обеспечить безопасность работы своих сотрудников, передаёт РИА Новости.

Сенатор так же добавил, Греция не была никогда союзником и партнёром в Европе. «Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — подчеркнул он.

Напомним, что Греция высылает двух российских дипломатов за противоправные действия против национальной безопасности страны. Среди обвинений Афин в адрес дипломатов – попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников. Но Греция при этом портить отношения с Россией не хочет.