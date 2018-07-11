Греция высылает российских дипломатов, но отношения портить не хочет

Греция высылает двух российских дипломатов за противоправные действия против национальной безопасности страны. Еще двум запретят въезд в страну, сообщил высокопоставленный источник.

«Среди обвинений Афин в адрес дипломатов – попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников», - сообщил источник.

«Дипломатические источники уточняют, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», - сообщили греческие СМИ.

Греческая сторона подчеркивает, что ни в коем случае не хочет портить хорошие отношения с Россией, и надеется, что Россия не станет предпринимать ответных мер, могущих привести к обострению отношений между странами, пишет «Газета.ру».