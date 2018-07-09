Украина и ЕС хотят переговоров с Россией по транзиту газа

Руководители ЕС Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер вместе с украинским президентом Петром Порошенко подтвердили свою готовность к участию в переговорах с Россией по транзиту газа.

«Мы подтверждаем нашу готовность к участию в трехстороннем процессе, которому будет способствовать Еврокомиссия», - говорится в совместном заявлении главы Совета Европы Дональда Туска, руководителя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко по итогам переговоров в Брюсселе.

Встреча с участием представителей России, ЕС и Украины по вопросам транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины назначена на 17 июля, сообщает RT.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» - «это экономически бессмысленный геополитический проект, который пытается ослабить Украину».