Украина и ЕС хотят переговоров с Россией по транзиту газа
9 июля 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Руководители ЕС Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер вместе с украинским президентом Петром Порошенко подтвердили свою готовность к участию в переговорах с Россией по транзиту газа.
«Мы подтверждаем нашу готовность к участию в трехстороннем процессе, которому будет способствовать Еврокомиссия», - говорится в совместном заявлении главы Совета Европы Дональда Туска, руководителя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко по итогам переговоров в Брюсселе.
Встреча с участием представителей России, ЕС и Украины по вопросам транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины назначена на 17 июля, сообщает RT.
Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» - «это экономически бессмысленный геополитический проект, который пытается ослабить Украину».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес