ЕС согласился выделить Украине еще миллард евро
9 июля 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Совет ЕС подтвердил свое решение предоставить Украине один миллиард евро в качестве макрофинансовой помощи. Средства планируется перечислять несколькими траншами в течение двух с половиной лет.
«Перед саммитом ЕС – Украина Евросоюз согласился выделить Украине еще миллиард евро в качестве макрофинансовой помощи», - сообщается в официальном твиттере Совета ЕС.
Из предыдущей программы финансовой помощи Украине с объемом финасирования 1,8 миллиарда евро Киев получил только 1,2 миллиарда. В последнем транше было отказано, поскольку украинские власти не выполнили ряд условий, особенно в части борьбы с коррупцией.
Сегодня в Брюсселе состоится первый саммит руководства Евросоюза с президентом Украины Петром Порошенко с момента подписания Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РИА Новости.
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