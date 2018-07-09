В официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций в отношении РФ

Утром в понедельник, 9 июля, решение о продлении экономических ограничений в отношении Российской Федерации было опубликовано в официальном журнале Европейского Союза. Публикация уже появилась в сети.

Согласно последней информации, данное решение вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть во вторник, 10 июля, передает RT

Уточняется, что решение Евросоюза о пролонгировании санкций против России будет действительно до 31 января будущего года.

Напомним, 5 июля Совет Европейского Союза продлил ограничения в отношении отдельных секторов экономики РФ.