В результате кораблекрушения в Таиланде погибли порядка 40 человек

На днях, в результате крушения туристического судна "Феникс", погибли порядка 40 человек. Кораблекрушение произошло у осторова Пхукет в Таиланде.

На борту "Феникса" находилось более 100 пассажиров, все они - туристы из Китая, пишет Ридус. Не исключено, что число жертв может возрасти, поскольку десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются спасатели, пишет издание.