Минобороны Украины приостановило учения из-за гибели 3 военнослужащих

Министерство обороны Украины приостановило учения из-за гибели троих военнослужащих на Ровенском общевойсковом полигоне. По данным украинского оборонного ведомства, в результате разрыва миномёта трое военнослужащих погибли.

При взрыве они получили ранения, несовместимых с жизнью. Ещё девять военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, - передаёт RT.

Решением командующего Сухопутными войсками вооружённых сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. По факту разрыва миномёта, гибели и ранения солдат начато служебное расследование.

Инцидент, как уточнили в Минобороны Украины, произошел в четверг, 6 июня, в 5:55 по местному времени.