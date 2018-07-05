Порошенко уверен, что в 988 году князь Владимир крестил Украину
5 июля 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Пётр Порошенко уверен, что князь Владимир в 988 году крестил Украину. Президент Украины в интервью сербскому телеканалу РТС рассказал, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину, и была «создана Украинская церковь», которая потом «стала матерью Русской православной церкви».
Порошенко выразил надежду, что его страна получит автокефалию Украинской церкви. «Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь», — заявил украинский лидер и его слова цитирует пресс-служба.
Порошенко сказал, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия.
Напомним, что ранее Пётр Порошенко выступал с заявлениями, что основание Москвы «было опрометчивым решением киевских князей», а «Русская правда» была «одним из древнейших документов правосудия на Украине», - сообщает РИА Новости.
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