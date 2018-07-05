Порошенко уверен, что в 988 году князь Владимир крестил Украину

Украинский президент Пётр Порошенко уверен, что князь Владимир в 988 году крестил Украину. Президент Украины в интервью сербскому телеканалу РТС рассказал, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину, и была «создана Украинская церковь», которая потом «стала матерью Русской православной церкви». Депутат Верховной рады заявил, что Россия «украла название и историю» Украины

Порошенко выразил надежду, что его страна получит автокефалию Украинской церкви. «Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь», — заявил украинский лидер и его слова цитирует пресс-служба.

Порошенко сказал, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия.

Напомним, что ранее Пётр Порошенко выступал с заявлениями, что основание Москвы «было опрометчивым решением киевских князей», а «Русская правда» была «одним из древнейших документов правосудия на Украине», - сообщает РИА Новости.