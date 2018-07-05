Раскрыты детали разгрома ополченцами спецгрупп ВСУ на южном фронте Донбасса

Один из военных корреспондентов, работающих в зоне конфликта в Донбассе, раскрыл детали разгрома ополченцами спецгрупп Вооруженных сил Украины на юге ДНР. Сводку, подготовленную журналистом, опубликовали российские интернет-СМИ.

Первое боестолкновение произошло 23 июня, говорится в сообщении. Под покровом ночи к позициям защитников народной республики приблизились две диверсионные группы общей численностью до 15 человек. Бойцы ДНР смогли вовремя обнаружить противника, в ходе завязавшейся перестрелки им удалось ликвидировать трех силовиков, еще четыре получили ранения.

Аналогичные действия украинские военные предприняли днем 25 июня. Нападавшие попали в засаду и, потеряв трех человек ранеными, отошли к селу Водяное. В сводке, процитированной «Русской весной», отмечается, что диверсанты прошли подготовку по стандартам НАТО, однако это не помогло им провести успешную операцию.

Ранее сообщалось, что в армии ДНР нашли способ заставить противника прекратить атаки населенных пунктов, расположенных на территории самопровозглашенного государства.