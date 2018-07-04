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Канадские полицейские шокировали японцев
4 июля 2018, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Японец, побывавший в канадском Ванкувере, выложил в сеть снимок двух канадских полицейских, вызвавший бурную дискуссию и сомнения в профессионализме канадских стражей порядка.
Поводом для такой оживленной реакции со стороны японских пользователей сети стал обычный кофе, который канадские полицейские пили во время дежурства. Японцы возмутились этим обстоятельством, сочтя подобное поведение непрофессиональным.
Автор скандального поста Юма Тсухару отметил в комментариях, что в Японии у государственных служащих возникли бы проблемы, если бы они позволили себе пить кофе во время исполнения служебных обязанностей.
В свою очередь, канадские полисмены, к которым Тсухару обратился за разрешением их сфотографировать, тоже удивились. Они разрешили себя сфотографировать со словами: «Пусть узнают, что в Канаде это не проблема». Некоторые комментаторы резонно заметили, что полицейские – тоже обычные люди, сообщает РИА Новости.
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