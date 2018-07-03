Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент России Владимир Путин направил в адрес своего белорусского коллеги Александра Лукашенко телеграмму с поздравлениями с днем независимости республики Беларусь.

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в ходе Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», - говорится в поздравительной телеграмме от имени президента Российской Федерации.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил намерение продолжать совместную конструктивную работу, сообщает «Комсомольская правда».