Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
3 июля 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин направил в адрес своего белорусского коллеги Александра Лукашенко телеграмму с поздравлениями с днем независимости республики Беларусь.
«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в ходе Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», - говорится в поздравительной телеграмме от имени президента Российской Федерации.
Кроме того, Владимир Путин подтвердил намерение продолжать совместную конструктивную работу, сообщает «Комсомольская правда».
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