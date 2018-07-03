В ЮАР в холодильнике морга обнаружили живую женщину

В Южно-Африканской Республике, в провинции Гаутенг сотрудник морга в одном из холодильников нашел живую женщину. Он услышал, что она дышит и срочно вызвал медиков. В больнице начато расследование этого инцидента.

"Воскресшая" женщина пострадала в ДТП, прибывшие на место врачи констатировали ее смерть. Тело был отправлено в морг. Медики отмечают, что теперь нужно благодарить бога, что пострадавшая осталась жива, ведь у нее были довольно тяжелые травмы, было потеряно время на ожидание катафалка, дорогу до морга, на различные процедуры, сделанные перед складированием тела в холодильник.

Пострадавшая сейчас идет на поправку.