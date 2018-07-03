Глава Генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии
3 июля 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что это является "подтверждением правильности курса" вооруженных сил страны.
Следовать приказу обязаны командиры всех уровней. Приказ действует в соответствии с законом об осуждении коммунистического режима на Украине. Так называемый закон о декоммунизации, который запрещает пропаганду символики СССР, действует на территории Украины с 2015 года.
Муженко также отреагировал на присвоение российским частям "украинского" названия, сообщает УРА.РУ. Он заявил о наличии у украинской армии собственных военно-исторических традиций, на которые действия России повлиять не могут.
Ранее стало известно, что в Киеве указ российского президента Владимира Путина о присвоении 11 российским частям почетных наименований в честь белорусских, украинских и польских городов восприняли, как подготовку к вторжению.
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