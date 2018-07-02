В Таиланде разрабатывают пути эвакуации подростков из пещеры

Спасатели рассматривают возможные варианты эвакуации местной юниорской футбольной команды и их тренера, застрявших в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда из-за внезапно начавшегося затопления.

Команда из 12 подростков в сопровождении тренера зашла в семикилометровую пещеру Тхам Луанг 23 июня. Масштабная поисковая операция продолжалась десять дней. Внезапно начавшееся наводнение отрезало им путь к выходу.

Спасатели уже подготовили один путь эвакуации – этот тот, которым подростки зашли в пещеру. Боевые пловцы, принимающие участие в спасательной операции, протянули канат по всему маршруту выхода. Местами им пришлось расширять узкие проходы. Этот путь составляет более шести километров, и во многих затопленных тоннелях очень сильное течение.

Второй вариант эвакуации застрявших в затопленной пещере людей – через потолок. Сейчас специалисты расширяют естественную скважину в потолке пещеры с помощью мощного бура, доставленного на вершину горы вертолетом. В случае успешного бурения подростков можно будет поднять из пещеры по одному на канате, сообщает РИА Новости.