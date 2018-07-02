Силовики "отвоевали" свой же населенный пункт, заявили в ЛНР
2 июля 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовики заявили о взятии под контроль населенного пункта Золотое-4, который и так находится под контролем ВСУ с 2014 года, сообщили представители самопровозглашенной Луганской народной республики.
Подобные заявления вызывают улыбку у профессиональных военных и ставят под сомнение адекватность заявителя у простых обывателей, считают в ЛНР.
«Фактически они демонстрируют картину полного невладения обстановкой командирами любого звена. То есть командный состав не знает, какие населенные пункты под чьим контролем находятся. Такие заявления вызывают противоречивые чувства и ставят пд сомнение адекватность заявителя», - сказал представитель ЛНР.
В районе города Золотое проходит линия соприкосновения. Район Золотое-5 контролируется ЛНР, а Золотое-3 и Золотое-4 – под контролем ВСУ, сообщает РИА Новости.
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