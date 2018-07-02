Президент США Дональд Трамп не может помешать реализовать проект "Северный поток — 2". Газопровод планируется проложить между Россией и Германией по дну Балтийского моря, и российский газ пойдет в Европу напрямую, - сообщает kp.ru. Против - США и Украина. Пушков высказался о попытках Порошенко сорвать "Северный поток -2"

Германия, Швеция и Финляндия дали согласие на строительство газопровода. Пока нет разрешения от Дании. Возможно, на правительство этой страны имеют влияние США.

Немецкое издание Die Welt пишет, что политику Дональда Трампа обсуждали участники всемирной конференции по газу на прошлой неделе в США. В настоящее время уже ведутся приготовления к строительству газопровода по дну Балтийского моря

По данным немецкого издания, администрация США могла бы ввести экономические санкции против пяти западных концернов, имеющих долю в проекте "Газпрома". Но это на дает гарантия, что газопровод не будет построен.

Финансовый директор проекта "Северный поток - 2" Пол Коркоран заявил, что "проект гарантированно получит финансирование". "Это важно для "Газпрома", и ликвидность России в евро сейчас высока. Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока — 2", — сказал он. По версии издания, санкции США, наоборот, будут способствовать реализации проекта "Северный поток — 2".