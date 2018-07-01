В США протестующие использовали детей как плакаты на митингах против Трампа

Массовые протесты против президента США Дональда Трампа и его иммиграционной политики прошли по всей территории Соединенных Штатов. Участники акций использовали детей в качестве живых плакатов. Об этом сообщают западные СМИ.

Масштаб митингов мог быть большим. Но многих испугала жара. Люди побоялись выходить на улицу под палящим солнцем. И даже белые футболки, которые надели многие из участников протестных акции, стали скорее не символом основной идеи, а защитой от теплового удара. Мамы надели широкополые шляпы и намазали детей кремом против загара.

Малолетние участники массовых шествий не особенно понимали, что они здесь делают. Судя по сбивчивым объяснениям, родители тоже не имели никакого представления с какой целью они подвергли своих детей риску и притащили их на жару в обозленную толпу. В Нью-Йорке семья американцев Лоретт и Тим Максвелл пытались объяснить журналистам The Guardian, почему они привели свою пятилетнюю дочь на митинг: «Мы пытались научить Пенелопу, но ей трудно объяснить. Например, если коп постучал в дверь и забрал маму, как ты объяснишь это ребенку?»

В это время в Вашингтоне мамы толкали перед собой коляски. А работающий адвокатом Дэвид Левин объяснял корреспондентам Национального общественного радио NPR, что притащил на жару своего полуторагодовалого ребенка, чтобы показать его администрации Трампа: «Мы хотим показать им, как выглядит 17-месячный ребенок, что для него значит быть отдельно от нас».

Дэвиду Левину было важно «показать администрации президента США, что семьи принадлежат друг другу». Незанятые детьми руки других демонстрантов держали плакаты. Слоганы как короткие перефразировки слов больше адвоката, нежели отца малолетнего американца: «Семьи принадлежат друг другу», «Оставь детей. Депортируй расистов».

В субботу Соединенные штаты захлестнуло волной протестов против иммиграционной политики администрации Трампа. На маленькие и большие города от Лос-Анджелеса (на западном побережье) до Бостона (на востоке США) обрушилось цунами митингов. Поводом для этого стало объявление политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства. Поводом для возмущения американцев стало применение объявленного принципа к мигрантам, которые пересекают границу семьями. Родители отправляются под стражу. Детей по американским законам арестовывать нельзя. Поэтому их отправляют в специальные центры содержания.

Ужесточение миграционной политики было одним из обещаний Дональда Трампа, которые он дал своим избирателям во время президентских выборов. Эту субботу он провел в гольф-клубе в Нью-Джерси. На митинги он отреагировал сообщением в своем твиттере: «Когда люди въезжают в нашу страну нелегально, мы должны немедленно вывести их обратно. Наши законы самые тупые в мире. Республиканцы хотят сильных границ и никакой преступности. Демократы хотят открыть границы, но быть слабыми в вопросах борьбы с ней!»

За сутки до этого он поддержал офицеров миграционной и таможенной полиции ICE, и пообещал их защищать от левых радикалов: «Великим и храбрым мужчинам и женщинам ICE не беспокойтесь и не теряйте духа. Вы делаете фантастическую работу, чтобы мы жили в безопасности, искореняя худшие криминальные элементы. Такие храбрые! Левые радикалы хотят, чтобы вы ушли, но потом они захотят, чтобы ушла вся полиция. Нулевой шанс, что это когда-нибудь случится!».

В воскресенье Дональду Трампу предстоит сложное интервью на телеканале Foxnews. За час до своей реакции на митинги американский президент сообщил, что в десять утра он будет общаться в студии с ведущей Марией Бартиромо. Пользователи твиттер-канала журналистки требуют от нее задать вопросы про таинственного мистера Q и его сливы инсайдерской информации из недр американской политики. К прокатившимся по всей стране митингам против «нулевой терпимости» читатели ведущей телеканала Fox испытывают нулевой интерес.