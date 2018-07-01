Совместные морские учения с США скоро пройдут на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак в своём поздравлении по случаю дня украинских ВМС рассказал о скором проведении совместных военно-морских учений с США Sea Breeze 2018.

Учения начнутся на следующей неделе. Совместные учения покажут, как Украина вводит стандарты НАТО, они станут неким экзаменом, отметил Полторак. Также сообщается, что корабли альянса посетят Одессу.

Полторак добавил, что укрепляется система базирования военных сил на юге Украины, строится новая база для морской пехоты.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна делает для мировой безопасности больше, чем некоторые члены НАТО, и в альянсе должны по достоинству оценить вклад в мировую безопасность.