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Порошенко заявил, что в НАТО должны оценить вклад Украины
30 июня 2018, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна делает для мировой безопасности больше, чем некоторые члены НАТО, и в альянсе должны по достоинству оценить такое самопожертвование.
«Наше государство, украинский народ ясно усвоил свое будущее – в семье народов свободного мира. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить появление Украины в системе трансатлантической безопасности. Сегодня мы делаем больше для региональной и мировой безопасности, чем многие другие партнеры по НАТО. И наш вклад должен быть надлежащим образом оценен альянсом. В этом вопросе не должно быть узконациональных интересов. Это вопрос безопасности всего мира», - написал Порошенко в своем фейсбуке.
Ранее Порошенко заявлял, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года и намерен в ближайшее время внести на рассмотрение в Раду законопроект с поправками в Конституцию страны по этому вопросу.
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