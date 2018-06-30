Литовский депутат пожаловался на российский мультфильм

Литовский парламентарий Лауринас Касчюнас пожаловался в Государственную инспекцию по языку на то, что в местной сети кинотеатров показывают мультфильм на русском языке без субтитров.

Литовского депутата оскорбило, что в местных кинотеатрах идет российский мультфильм про кота и бобра на языке оригинала и без сопровождения субтитров.

«Такие действия недопустимы. Это нарушение наших законов. Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия сети кинотеатров и информировала о принятых решениях», - заявил Касчюнас.

Ранее в июне стало известно, что с 1 января 2019 года в силу вступят поправки в закон о вузах. Со следующего года запрет на обучение на русском языке будет распространяться не только на государственные, но и на частные вузы и колледжи, сообщает Lenta.ru.