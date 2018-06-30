Президент США Дональд Трамп может признать Крым. За несколько дней до встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным Трампу задали вопрос, признают ли США Крым территорией России. Трамп: «Поладить с Россией, Китаем — это хорошо»

На этот вопрос журналистов пула Белого дома, заданного на борту номер один по пути в Нью-Джерси, Трамп ответил: «Посмотрим». Трамп еще раз высказал мнение, что в том, что Крым воссоединился с Россией виноват его предшественник, бывший президент США Барак Обама, - сообщает Politico. Глава Белого дома подчеркнул, что именно Обама «потерял этот стратегический полуостров».

На вопрос журналистов о продлении Соединёнными Штатами антироссийских санкций, Трамп ответил: «Поглядим на действия России».

Трамп неоднократно заявлял о желании наладить отношения с Россией. Такое заявление было сделано им в рамках выступления на митинге в штате Миннесота.

Президенты России и США проведут переговоры 16 июля в Хельсинки.