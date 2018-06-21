Трамп сообщил о желании наладить отношения с Россией

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о своем желании наладить отношения с Россией. Соответствующее заявление было сделано в рамках выступления президента США на митинге в штате Миннесота.

В ходе своей речи Трамп, однако, подчеркнул, что официальная Москва была настроена на победу его оппонента Хиллари Клинтон по итогам выборов 2016 года, передает "Экономика сегодня".

По словам главы Соединенных Штатов, Вашингтон готов к целенаправленному сотрудничеству с российским руководством, однако Россия не может эффективно работать с американскими властями, поскольку рассчитывала на иной итог избирательного процесса.