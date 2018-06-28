Военные самолеты Германии безнадежно устарели, признал начальник ВВС ФРГ

Начальник штаба ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц признал, что состояние авиационного парка военно-воздушных сил ФРГ (Люфтваффе) находится в плачевном состоянии, и его срочно необходимо модернизировать.

По словам немецкого генерала, Люфтваффе требуется срочное финансирование для обновления авиапарка, в частности истребителей, - сообщает kp.ru. Герхартц рассказал, что сделал неутешительные выводы после тщательной инспекции военно-воздушных объектов, которая велась более года. Он отметил, что для самолетов не хватает запасных частей, поэтому они не используются, а многие вообще сняты с производства, сообщает агентство Reuters.

Начальник ВВС ФРГ выступил с докладом после заявлений министерства обороны и военного омбудсмена парламента страны о серьезных пробелах в военной технике и персонале в армии.

Минобороны ранее докладывало, что только 39 из 128 самолетов Eurofighter были доступны для обучения и боевого применения в 2017 году, и только 26 из 93 истребителей старшей модели Tornado.