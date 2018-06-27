Делегация Украины отказалась от приглашения на приём у генсека СЕ

Украинская делегация отказалась присутствовать на ежегодном большом приеме у генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, потому что украинцам не сообщили о стоимости приема.

«Украинская делегация вернула приглашение, потому что в условиях, когда из-за финансового шантажа России Совет Европы экономит на бумаге для документов, устраивать роскошные приемы на сотни человек – не очень логичный шаг», - заявил руководитель парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

«При этом Украина, которая добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях», - пожаловался Арьев в своем фейсбуке.