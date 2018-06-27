Греция потребовала от Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона

Глава правительства Греции Алексис Ципрас потребовал от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона - скульптуры, которые незаконно вывез в начале 19-го века британский лорд Элгин.

Скульптуры входят в состав мирового наследия и должны находиться в Парфеноне, где они и были созданы, подчеркивает Ципрас.

Греция уже на протяжении десятилетий добивается того, чтобы коллекция, как часть национального достояния, возвратилась из музея Великобритании в Парфенон. У британцев находится около половины всех украшений с фронтонов древнего города.