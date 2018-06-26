МИД Беларуси прокомментировал слова Лукашенко о возможной потери независимости
26 июня 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что страна может войти в состав какого-либо государства, если не поднимет экономику на должный уровень.
Глава белорусского МИД заявил, что для белорусов независимость и суверенитет - это святые понятия, и Беларусь не собирается входить в состав других государств. "Об этом не может быть и речи", - подчеркнул Макей.
Глава белорусской дипломатии напомнил, что Лукашенко сам "много раз говорил, что независимость и суверенитет - это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа", - передает ТАСС.
Макей пояснил, что Лукашенко просто гипотетически предположил, что "могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны". По его словам, что касается отношений Беларуси с другими странами, то "мы будем укреплять наши отношения с Россией, одновременно укреплять отношения с западным вектором, который для нас также исключительно важен".
На прошлой неделе на совещании в Шкловском районе Могилевской области Лукашенко предположил, что экономические проблемы могут обернуться кровопролитным конфликтом.
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