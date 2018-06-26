МИД Беларуси прокомментировал слова Лукашенко о возможной потери независимости

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что страна может войти в состав какого-либо государства, если не поднимет экономику на должный уровень.

Глава белорусского МИД заявил, что для белорусов независимость и суверенитет - это святые понятия, и Беларусь не собирается входить в состав других государств. "Об этом не может быть и речи", - подчеркнул Макей.

Глава белорусской дипломатии напомнил, что Лукашенко сам "много раз говорил, что независимость и суверенитет - это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа", - передает ТАСС.

Макей пояснил, что Лукашенко просто гипотетически предположил, что "могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны". По его словам, что касается отношений Беларуси с другими странами, то "мы будем укреплять наши отношения с Россией, одновременно укреплять отношения с западным вектором, который для нас также исключительно важен".

На прошлой неделе на совещании в Шкловском районе Могилевской области Лукашенко предположил, что экономические проблемы могут обернуться кровопролитным конфликтом.