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Встреча Путина и Лукашенко длилась дольше положенного
19 июня 2018, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Встреча президентов России и Белоруссии в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, продлилась гораздо дольше. Как предположили журналисты, много вопросов накопилось.
Президент России Владимир Путин ожидает рост товарооборота между Россией и Белоруссией до $50 млрд в год. По его словам, Россия заинтересована в наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск договорились в ближайшее время решить вопрос о порядке пересечения российско-белорусской границы. В ближайшие дни все вопросы будут урегулированы.
Лидеры обсудили несколько вопросов, в частности программу согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и приоритетные направления развития Союзного государства на 2018—2022 годы.
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