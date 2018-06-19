Встреча Путина и Лукашенко длилась дольше положенного

Встреча президентов России и Белоруссии в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, продлилась гораздо дольше. Как предположили журналисты, много вопросов накопилось.

Президент России Владимир Путин ожидает рост товарооборота между Россией и Белоруссией до $50 млрд в год. По его словам, Россия заинтересована в наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск договорились в ближайшее время решить вопрос о порядке пересечения российско-белорусской границы. В ближайшие дни все вопросы будут урегулированы.

Лидеры обсудили несколько вопросов, в частности программу согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и приоритетные направления развития Союзного государства на 2018—2022 годы.