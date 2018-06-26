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МИД: России приходится учитывать усиление США в Восточной Европе
26 июня 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия при своем оборонном планировании вынуждена учитывать усиление Соединенных Штатов Америки на территории Восточной Европы.
По словам дипломата, США располагают примерно 800 военными базами за пределами территории своей страны и в настоящий момент занимаются реализацией проекта глобальной системы ПРО.
Грушко в рамках Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности отметил, что альянс сейчас активно осваивает восточноевропейское пространство, а также создает разделительные линии и тем самым ухудшает стабильность. Все это России должна учитывать в рамках своего оборонного планирования, передает РИА "Новости".
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