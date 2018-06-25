США: У Европы остались рычаги, чтобы остановить «Северный поток — 2»

Заместитель помощника государственного секретаря США Майка Помпео Сандра Оудкирк заявила, что страны Европы могут остановить строительство «Северного потока — 2». В своем выступлении в Атлантическом совете помощник госсекретаря Оудкирк отметила, что проект «Северного потока — 2» нельзя назвать состоявшимся. Украина сдается в борьбе против строительства "Северного потока-2"

Она подчеркнула, что «у Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать». Видео выступления помощника американского главы МИД опубликовано на YouTube.

Оудкирк подчеркнула, что газопровод является проблемой для Европы и Украины. Украина делает все возможное, чтобы не позволить реализации проекта. Сам госсекретарь Майк Помпео в конце мая заявлял, что цель США — свернуть «Северный поток-2», чтобы не допустить энергетическую зависимость Европы от России.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в Еврсоюзе существует «нездоровая ситуация» относительно «Северного потока -2». По мнению Грушко, газопроводу «пытаются вставлять палки в колеса».