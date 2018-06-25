США: У Европы остались рычаги, чтобы остановить «Северный поток — 2»
25 июня 2018, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель помощника государственного секретаря США Майка Помпео Сандра Оудкирк заявила, что страны Европы могут остановить строительство «Северного потока — 2». В своем выступлении в Атлантическом совете помощник госсекретаря Оудкирк отметила, что проект «Северного потока — 2» нельзя назвать состоявшимся.
Она подчеркнула, что «у Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать». Видео выступления помощника американского главы МИД опубликовано на YouTube.
Оудкирк подчеркнула, что газопровод является проблемой для Европы и Украины. Украина делает все возможное, чтобы не позволить реализации проекта. Сам госсекретарь Майк Помпео в конце мая заявлял, что цель США — свернуть «Северный поток-2», чтобы не допустить энергетическую зависимость Европы от России.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в Еврсоюзе существует «нездоровая ситуация» относительно «Северного потока -2». По мнению Грушко, газопроводу «пытаются вставлять палки в колеса».
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