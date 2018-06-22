Эксперт назвал настоящую причину войны США против «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты поддерживают Украину в борьбе против реализации проекта «Северный поток – 2», потому что хотят уничтожить Европу как экономического конкурента. Такую точку зрения высказал российский публицист Дмитрий Лекух.

В начале июня стало известно, что Вашингтон планирует ввести санкции против немецких бизнес-структур, задействованных в строительстве газопровода. Ранее, в мае, глава американского Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США должны помешать поставкам российского топлива через «Северный поток – 2».

Среди отечественных аналитиков распространено мнение о том, что Штаты объявили войну данному проекту, так как хотят зарезервировать долю на европейском рынке для своего сланцевого газа. Процитированный «Русской весной» Дмитрий Лекух полагает, что настоящая причина иная. Согласно точке зрения эксперта, администрация Дональда Трампа поставила задачу уничтожить европейскую промышленность.

Для последней доступ к относительно дешевому российскому газу является важным преимуществом в борьбе с американскими конкурентами. Лишившись этого преимущества, Европа проиграет экономическое соревнование США, спрогнозировал Лекух.