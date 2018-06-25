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В Госдуме высказались о переизбрании Эрдогана на пост президента Турции
25 июня 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий утром в понедельник, 25 июня, прокомментировал переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции.
По словам политика, подобный исход сможет обеспечить предсказуемость в российско-турецком сотрудничестве, в частности, в вопросе сирийского урегулирования.
Слуцкий подчеркнул, что Турция является для России важным стратегическим партнером. Он также уточнил, что досрочные президентские и парламентские выборы на турецкой территории прошли при минимальном числе нарушений и могут считаться свободными и демократичными, передает РИА "Новости".
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