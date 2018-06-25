В Госдуме высказались о переизбрании Эрдогана на пост президента Турции

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий утром в понедельник, 25 июня, прокомментировал переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции.

По словам политика, подобный исход сможет обеспечить предсказуемость в российско-турецком сотрудничестве, в частности, в вопросе сирийского урегулирования.

Слуцкий подчеркнул, что Турция является для России важным стратегическим партнером. Он также уточнил, что досрочные президентские и парламентские выборы на турецкой территории прошли при минимальном числе нарушений и могут считаться свободными и демократичными, передает РИА "Новости".