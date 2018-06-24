Во Франции священник отвесил пощечину малышу во время крещения

Ударивший малыша во время крещения священник отстранен от службы. Об этом сообщила епархия баптистской церкви, в которой произошел случай с избиением ребенка.

Сам инцидент произошел в баптистской церкви города Мо в регионе Иль-де Франс. В эпицентре скандала оказался 89-летний священник Жак Лакруа. В интернете появилось видео, где он во время крещения отвешивает пощечину плачущему малышу. На съемке видно, как священник тычет ребенка в лоб, тот плачет, отмахивается от назойливого священнослужителя и попадает ему по лицу. Пожилого человека это выводит из терпения, он начинает кричать на малышка, отвешивает ему пощечину, потом прижимает к себе и зажимает ребенку рот.

Видео быстро стало популярным. За короткое время его посмотрели более 5 миллионов раз. Интернет-аудитория была возмущена выходкой священнослужителя. В конце концов епархия выпустила обращение к прихожанам с обращением своего владыки.

«Владыка Намиас, епископ города Мо, принял меры предосторожности. Жак Лакруа отстранен от службы в ходе празднования крещения и венчания. Ему может быть разрешено проводить богослужения только по личной просьбе приходского священника», — сообщила Маргарита де Клерваль, представитель попавшей в центр скандала церкви.

После разразившегося скандала Жак Лакруа поговорил с журналистами France Info radio. Священник назвал шлепок «чем-то промежуточным между лаской и небольшой пощечиной», и объяснил свои действия растерянностью: «Ребенок рыдал, и мне нужно было повернуть его голову, чтобы я мог налить воду. Я говорил «тихо», но он не успокоится. Я пытался его успокоить, но не знал, что делать».